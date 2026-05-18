As famílias beneficiárias do Bolsa Família terão acesso, a partir desta segunda-feira (18), a uma nova versão do aplicativo do programa. A atualização estará disponível para dispositivos Android na loja Google Play e traz mudanças na navegação, novos serviços e recursos de acessibilidade.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a reformulação foi feita em parceria com a Caixa Econômica Federal e busca ampliar a digitalização dos serviços sociais.

Com a nova versão, o responsável familiar poderá consultar informações detalhadas sobre a situação do benefício, verificar pendências cadastrais, acompanhar parcelas mensais, acessar datas de pagamento e identificar motivos de bloqueio ou suspensão do benefício.