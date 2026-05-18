As famílias beneficiárias do Bolsa Família terão acesso, a partir desta segunda-feira (18), a uma nova versão do aplicativo do programa. A atualização estará disponível para dispositivos Android na loja Google Play e traz mudanças na navegação, novos serviços e recursos de acessibilidade.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a reformulação foi feita em parceria com a Caixa Econômica Federal e busca ampliar a digitalização dos serviços sociais.
Com a nova versão, o responsável familiar poderá consultar informações detalhadas sobre a situação do benefício, verificar pendências cadastrais, acompanhar parcelas mensais, acessar datas de pagamento e identificar motivos de bloqueio ou suspensão do benefício.
De acordo com o ministro Wellington Dias, a atualização também permitirá que os beneficiários saibam previamente quais medidas precisam ser tomadas para regularizar a situação antes de procurar atendimento presencial em unidades como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).
O aplicativo recebeu ainda melhorias de acessibilidade, incluindo compatibilidade com leitores de tela, como o TalkBack, além de uma interface considerada mais simples e intuitiva.
Ferramentas já existentes, como extrato de pagamento, mensagens do programa e calendário de repasses, também foram atualizadas.
Outra novidade é a integração com outros programas do Governo Federal. Pelo aplicativo, os usuários poderão acessar informações e páginas de iniciativas ligadas ao Cadastro Único, como o Minha Casa, Minha Vida.
Entre as principais funções disponíveis no aplicativo estão:
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consulta dos tipos de benefício;
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verificação de situações e pendências cadastrais;
acompanhamento das parcelas mensais;
consulta das datas de pagamento;
acesso a informações atualizadas do programa;
informações sobre outros programas do Governo Federal;
canal direto com a Caixa Econômica Federal.
O ministério informou ainda que realizará, no próximo dia 27 de maio, um evento em Brasília para apresentar oficialmente as atualizações do aplicativo. Na mesma ocasião, será lançado um portal exclusivo do Bolsa Família, com conteúdos sobre calendário de pagamentos, regras do programa, canais de atendimento, perguntas frequentes e orientações para beneficiários.