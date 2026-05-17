O sambista e compositor Noca da Portela morreu neste domingo (17), aos 93 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Portela, escola da qual fazia parte desde os anos 1960.

Internado desde 30 de abril com suspeita de pneumonia em um hospital de São Cristóvão, na Zona Norte da capital fluminense, Noca estava no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) desde 10 de maio. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de Leopoldina, em Minas Gerais, o compositor se mudou ainda criança para o Rio de Janeiro. A trajetória no samba ganhou força após convite de Paulinho da Viola para integrar a ala de compositores da Portela.