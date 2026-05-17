O sambista e compositor Noca da Portela morreu neste domingo (17), aos 93 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Portela, escola da qual fazia parte desde os anos 1960.
Internado desde 30 de abril com suspeita de pneumonia em um hospital de São Cristóvão, na Zona Norte da capital fluminense, Noca estava no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) desde 10 de maio. A causa da morte não foi divulgada.
Natural de Leopoldina, em Minas Gerais, o compositor se mudou ainda criança para o Rio de Janeiro. A trajetória no samba ganhou força após convite de Paulinho da Viola para integrar a ala de compositores da Portela.
Ao longo da carreira, Noca assinou sambas-enredo marcantes da escola e teve músicas gravadas por nomes como Beth Carvalho e Elza Soares. Ele venceu sete disputas de samba-enredo na agremiação, tornando-se um dos maiores campeões da história da azul e branco de Oswaldo Cruz e Madureira.
A Portela decretou três dias de luto oficial.
Com informações do g1.