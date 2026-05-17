18 de maio de 2026
Portal Sampi
VIOLÊNCIA URBANA

Homem é esfaqueado dentro de carro de luxo em São Paulo

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google Maps
Um homem foi esfaqueado dentro de um carro de luxo na manhã deste domingo (17) na avenida Valdemar Ferreira, no bairro Butantã, zona oeste da cidade de São Paulo.

A vítima, de 33 anos, foi levada ao Hospital Universitário, onde permaneceu internada, segundo a polícia.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, encontraram um veículo Audi Q5 com grande quantidade de sangue em seu interior.

A polícia apurou que o homem havia parado o carro para deixar uma mulher quando outra pessoa entrou no veículo e o esfaqueou.

Durante as diligências, uma mulher foi localizada, ouvida e liberada. Um aparelho celular acabou apreendido, e a perícia foi acionada.

O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros) como tentativa de homicídio. "As investigações prosseguem para esclarecimento dos fatos", diz a nota da SSP.

