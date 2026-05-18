Um homem de 53 anos se feriu ao levar cabeçada de um boi solto em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (16) e foi registrado por câmera de segurança.
As imagens mostram a vítima caminhando pela rua, acompanhada de dois cachorros, quando o outro animal aparece correndo por trás e atinge o homem nas costas. Com o impacto, ele é arremessado para cima.
Segundo a Secretaria de Saúde do município, o homem deu entrada na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) 40 minutos após o acidente, com ferimento no pé esquerdo. Passou por avaliação clínica, exames, recebeu medicação e levou pontos no local da lesão. Depois do atendimento, recebeu alta médica com prescrição de antibiótico.
A Secretaria Municipal de Agricultura informou que não havia recebido denúncias anteriores sobre o animal solto. O órgão acrescentou que faz rondas diárias para recolhimento de animais nas ruas e rodovias e que irá reforçar a fiscalização na região.
Segundo a pasta, há indícios de que o boi tenha escapado de uma propriedade privada.
