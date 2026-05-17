Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (16) aponta que o combate à fome e à miséria é a área mais bem avaliada do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto a segurança pública concentra as maiores críticas dos eleitores.
Segundo o levantamento, 13% dos entrevistados citaram o combate à fome e à miséria como principal destaque da gestão federal. Na sequência aparecem combate ao desemprego e educação, ambos com 10%.
Já entre os pontos negativos, a segurança pública lidera com 16% das menções. A saúde aparece em seguida, com 15%, enquanto economia e combate à corrupção registraram 13% cada.
A pesquisa também mostrou quais áreas os brasileiros consideram prioridade para o próximo presidente da República. A saúde lidera com ampla vantagem, apontada por 34% dos entrevistados. Educação aparece em segundo lugar, com 15%, seguida por segurança pública, com 12%, e economia, com 11%.
O levantamento ouviu presencialmente 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 12 e 13 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
Com informações do g1.