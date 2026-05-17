Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (16) aponta que o combate à fome e à miséria é a área mais bem avaliada do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto a segurança pública concentra as maiores críticas dos eleitores.

Segundo o levantamento, 13% dos entrevistados citaram o combate à fome e à miséria como principal destaque da gestão federal. Na sequência aparecem combate ao desemprego e educação, ambos com 10%.

Já entre os pontos negativos, a segurança pública lidera com 16% das menções. A saúde aparece em seguida, com 15%, enquanto economia e combate à corrupção registraram 13% cada.