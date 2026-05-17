O rosto da influenciadora Virginia Fonseca foi apagada de um mural temático da Copa do Mundo em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, após o término do relacionamento com o jogador Vinícius Júnior.
O responsável pela arte, o artista plástico Diego Miranda, publicou vídeo apagando a imagem da influenciadora da decoração montada na Rua República da Argentina.
Em entrevista, Diego afirmou que decidiu incluir Virginia no mural, mas mudou os planos após o fim do relacionamento ganhar repercussão. “Durante a semana deu ruim, eles terminaram, e aí eu apaguei”, declarou.
O artista também explicou que escolheu retratar Vinícius Júnior pela identificação com a trajetória do atleta. Segundo ele, a decoração mobilizou moradores da região, que passaram a ajudar no enfeite da rua para a Copa.
Diego contou ainda que já queria realizar o projeto há anos e que a iniciativa incentivou outras pessoas a participarem.
