A primeira menção literária a algo semelhante à salada que reaproveita sobras de pão e legumes remonta ao século XIV, nos escritos de Giovanni Boccaccio. Dois séculos depois o pintor e poeta Bronzino também exaltaria uma salada de pão com cebolas e pepinos. Curiosamente, o tomate — que hoje é o protagonista do prato — só foi integrado à receita no século XIX, após se popularizar na Europa depois do descobrimento das Américas.

Existem duas teorias para a etimologia do nome: uma sugere a junção de "pane" (pão) e "zanella" (um tipo de tigela funda); outra aponta para o termo "panzana", que originalmente significava "papa". No passado, os camponeses levavam o pão seco para o campo e o molhavam em fontes de água próximas, misturando-o com o que colhiam na horta.

Como se pode ver, a panzanella é um clássico da "cucina povera" italiana, originária da região da Toscana. Sua base é o reaproveitamento do pão amanhecido, que não deveria nunca ser desperdiçado; o uso de legumes frescos da horta doméstica; algum resto de conserva. Historicamente o pão toscano, que não leva sal na massa, é cortado em pequenos pedaços e depois hidratado com água e vinagre para compor a salada.