A Justiça condenou nessa sexta-feira (15) Alessandra Alves de Arruda a seis anos de prisão pela tentativa de homicídio contra a filha do ex-companheiro dentro de um mercado em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).
Apesar da condenação, ela cumprirá a pena em regime semiaberto monitorado.
O crime aconteceu em fevereiro de 2025 e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. A vítima trabalhava como caixa quando foi atacada.
Segundo as investigações, Alessandra não aceitava o fim do relacionamento com o pai da jovem e agiu por vingança. Antes do ataque, ela enviou ameaças ao ex-companheiro e à família dele.
A condenada estava presa há mais de um ano. A Justiça também determinou medidas restritivas que impedem Alessandra de se aproximar da vítima e dos familiares, além de proibi-la de frequentar o mercado em que a jovem trabalha.
Com informações do Banda B e Ric RECORD.