A Justiça condenou nessa sexta-feira (15) Alessandra Alves de Arruda a seis anos de prisão pela tentativa de homicídio contra a filha do ex-companheiro dentro de um mercado em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Apesar da condenação, ela cumprirá a pena em regime semiaberto monitorado.

O crime aconteceu em fevereiro de 2025 e foi registrado por câmeras de segurança do estabelecimento. A vítima trabalhava como caixa quando foi atacada.