Uma gata morreu atingida por 27 disparos de espingarda de pressão no bairro Pirabeiraba, em Joinville (SC). O caso é investigado pela Polícia Civil, que informou que uma moradora encontrou o animal ferido em 7 de maio e acreditou que havia sido atropelada. Exames de raio-x, no entanto, identificaram quase 30 projéteis espalhados pelo corpo da gata Morcega.

O laudo veterinário apontou fraturas na tíbia e na fíbula da perna esquerda, além de fragmentos metálicos nos tecidos moles, edema, inflamações e contusões em diferentes regiões do corpo.

Na tarde de sexta-feira (15), a Delegacia de Proteção Animal cumpriu mandado de busca e apreensão. Duas armas de fogo foram apreendidas e serão periciadas. As munições também serão comparadas aos 27 balins retirados do corpo de Morcega.