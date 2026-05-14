Uma mulher de 28 anos foi indiciada por homicídio qualificado após abandonar o filho recém-nascido dentro de uma mochila num terreno cheio de lixo na rodovia AM-352, no Amazonas. O bebê foi encontrado na segunda-feira (11), mas morreu no hospital.
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Segundo a Polícia Civil do Amazonas, a criança foi localizada por catadores de recicláveis enrolada em um pano, ainda com placenta e cordão umbilical.
A investigação aponta que o bebê morreu por asfixia. Em depoimento, a mulher afirmou que entrou em trabalho de parto em casa e acreditou que a criança estava morta porque não chorava.
Ela disse ainda que agiu por desespero, medo e dificuldades familiares. A suspeita passou por atendimento médico e coleta de material genético para perícia.
Com informações do Metrópoles