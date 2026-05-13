Mensagens, áudios e documentos obtidos pelo site Intercept Brasil apontam que o senador Flávio Bolsonaro negociou com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro um aporte de US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões na cotação da época, para financiar o filme “Dark Horse”, inspirado na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Segundo a reportagem, ao menos US$ 10,6 milhões, equivalente a cerca de R$ 61 milhões, foram transferidos entre fevereiro e maio de 2025 em seis operações ligadas ao projeto cinematográfico. O material inclui cronogramas de pagamento, comprovantes bancários e conversas entre os envolvidos.