Um menino de quatro anos morreu após ser agredido com golpes de madeira dentro de casa, em Frutal, no Triângulo Mineiro, na noite de domingo (10). Brenner Antony da Silva foi colocado em um saco de lixo e abandonado a 150 metros da casa. Um homem de 23 anos foi preso.
Segundo a Polícia Militar, o suspeito invadiu o imóvel armado com faca e ripa de madeira. Ele anunciou assalto, agrediu a moradora e a amarrou nos fundos da casa.
Durante a ação, a criança, que tinha autismo, entrou em crise de agitação, então foi atingido várias vezes na cabeça com a madeira.
Após as agressões, o suspeito colocou a vítima num saco de lixo e a abandonou na rua. O garoto foi socorrido em estado grave ao Hospital Frei Gabriel, mas morreu após dar entrada na unidade.
A ocorrência começou após denúncias de que o suspeito havia matado o cachorro da avó por afogamento. Em seguida, moradores acionaram a PM ao relatarem a invasão da casa e as agressões.
O homem foi encontrado cercado por moradores e resistiu à prisão. Segundo a PM, foi necessário o uso de força física e gás de pimenta para contê-lo.
Em depoimento, ele confessou o crime e afirmou que agiu por vingança após desentendimentos antigos com a família. A Polícia Civil investiga o caso e também apura maus-tratos contra animais.
Com informações do Metrópoles