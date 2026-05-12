Um menino de quatro anos morreu após ser agredido com golpes de madeira dentro de casa, em Frutal, no Triângulo Mineiro, na noite de domingo (10). Brenner Antony da Silva foi colocado em um saco de lixo e abandonado a 150 metros da casa. Um homem de 23 anos foi preso.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito invadiu o imóvel armado com faca e ripa de madeira. Ele anunciou assalto, agrediu a moradora e a amarrou nos fundos da casa.

Durante a ação, a criança, que tinha autismo, entrou em crise de agitação, então foi atingido várias vezes na cabeça com a madeira.