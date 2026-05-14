Segundo a Polícia Militar, Michelle Patricia Silva de Oliveira e Isis Oliveira Queiroz Medina Rodrigues apresentavam espuma na boca. No local, os policiais não encontraram medicamentos, substâncias ou veneno próximos aos corpos.

Uma mulher de 36 anos e a filha dela, de 13, foram encontradas mortas dentro de um quarto de uma casa no bairro Vila Santa Catarina, na região do Jabaquara, zona sul de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira (13). As vítimas estavam caídas no chão e foram localizadas por um familiar.

Dois cadernos foram apreendidos pela polícia. Um deles, atribuído à mãe da adolescente, continha uma mensagem de despedida datada de 12 de maio. O material será analisado durante a investigação.

A irmã de Michelle afirmou em depoimento que tinha pouco contato com ela e que a última conversa entre as duas foi há cerca de 10 dias. Na ocasião, Michelle comentou que estava em um relacionamento havia alguns meses com um homem desconhecido da família.

Ainda segundo o depoimento, a familiar disse não saber de eventual uso de drogas ou medicamentos por parte da irmã.