Um caminhão desgovernado provocou um grave acidente na manhã desta quinta-feira (14) na RJ-150, entre Nova Friburgo e o distrito de Amparo, na Região Serrana do Rio. Três pessoas morreram.

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O veículo perdeu o freio em um trecho de descida na altura da Parada Folly. Imagens de câmeras de segurança registraram o caminhão descendo em alta velocidade antes de atingir veículos e uma pedestre.