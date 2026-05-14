Um caminhão desgovernado provocou um grave acidente na manhã desta quinta-feira (14) na RJ-150, entre Nova Friburgo e o distrito de Amparo, na Região Serrana do Rio. Três pessoas morreram.
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O veículo perdeu o freio em um trecho de descida na altura da Parada Folly. Imagens de câmeras de segurança registraram o caminhão descendo em alta velocidade antes de atingir veículos e uma pedestre.
O motorista e dois ajudantes pularam do caminhão ainda em movimento. Os auxiliares sofreram ferimentos leves. O condutor também recebeu atendimento médico, mas o estado de saúde dele não foi informado.
Antes de tombar, o caminhão atingiu três carros. Dois estavam estacionados e o terceiro transportava quatro pessoas. Três ocupantes desse veículo morreram no local.
Uma mulher atropelada durante o acidente foi socorrida e levada ao hospital com fratura exposta.
As causas do acidente serão investigadas.
Com informações do g1