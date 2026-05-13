Uma adolescente de 16 anos morreu diante do namorado no acidente entre motocicleta e caminhão na tarde dessa terça-feira (12), na Rodovia dos Minérios, entre Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré (PR). A jovem estava na garupa da moto pilotada pelo companheiro, de 18 anos.

Segundo testemunhas, a motocicleta entrou na pista sem respeitar a preferencial e colidiu com o caminhão, que transportava barras de ferro. Com o impacto, a adolescente foi arrastada pelo rodado do veículo de carga e morreu ainda no local.

O jovem não ficou ferido, mas relatou às equipes de socorro que viu a namorada sendo arrastada após a batida.