O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou nesta quinta-feira (14) a segunda morte provocada pela explosão causada após uma obra da Sabesp atingir tubulação de gás da Comgás, na zona oeste da capital paulista. A identidade da vítima não foi divulgada.
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O acidente também elevou o número de imóveis interditados na região do Jaguaré. Segundo o governo estadual, 27 residências permanecem bloqueadas após a identificação de rachaduras e danos estruturais. Outras 86 já foram liberadas para o retorno dos moradores.
Equipes da Sabesp e da Comgás recuperam os imóveis atingidos, e informaram que 232 pessoas receberam auxílio emergencial, com valor ampliado para R$ 5 mil.
O Fundo Social de São Paulo e a Defesa Civil continuam distribuindo doações à população afetada.
Três dias após a explosão, o governo estadual criou um gabinete de crise para coordenar as ações de atendimento às vítimas.
Com informações do SBT News