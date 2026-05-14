O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou nesta quinta-feira (14) a segunda morte provocada pela explosão causada após uma obra da Sabesp atingir tubulação de gás da Comgás, na zona oeste da capital paulista. A identidade da vítima não foi divulgada.

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O acidente também elevou o número de imóveis interditados na região do Jaguaré. Segundo o governo estadual, 27 residências permanecem bloqueadas após a identificação de rachaduras e danos estruturais. Outras 86 já foram liberadas para o retorno dos moradores.