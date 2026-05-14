A Polícia Civil prendeu, na noite de quarta-feira (13), a avó paterna e a madrasta de Kratos Douglas, de 11 anos, encontrado morto dentro da casa da família na zona leste de São Paulo. As duas foram detidas em Santo André, na Grande São Paulo, por omissão.

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Aparecida Gonçalves, de 81 anos, e Camilla Barbosa Dantas Felix, de 42, foram localizadas na casa de parentes após deixarem o imóvel onde moravam por causa de protestos de moradores da região. Segundo a polícia, ambas tinham conhecimento de que o menino era mantido acorrentado pelo pai.