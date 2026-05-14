A Polícia Civil prendeu, na noite de quarta-feira (13), a avó paterna e a madrasta de Kratos Douglas, de 11 anos, encontrado morto dentro da casa da família na zona leste de São Paulo. As duas foram detidas em Santo André, na Grande São Paulo, por omissão.
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Aparecida Gonçalves, de 81 anos, e Camilla Barbosa Dantas Felix, de 42, foram localizadas na casa de parentes após deixarem o imóvel onde moravam por causa de protestos de moradores da região. Segundo a polícia, ambas tinham conhecimento de que o menino era mantido acorrentado pelo pai.
As suspeitas foram encaminhadas à delegacia e passaram por audiência de custódia nesta quinta-feira (14).
O pai da criança, Chris Douglas, já havia sido preso no dia em que o corpo do menino foi encontrado. Em depoimento, ele afirmou que acorrentava o filho para impedir que saísse de casa, e negou agressões e tortura.
Kratos foi encontrado caído no chão de um dos quartos da residência, com hematomas nos braços, mãos e pernas. A polícia informou que a vítima apresentava sinais de desnutrição e não frequentava a escola.
A investigação aguarda laudos periciais para determinar a causa da morte e apurar possível abuso sexual. A casa foi periciada e equipamentos eletrônicos foram apreendidos. Imagens de uma central de monitoramento instalada na casa também serão analisadas.
O histórico policial de Chris Douglas inclui registros de violência desde o fim da década de 1990. Em 2021, a ex-esposa dele, mãe de Kratos, registrou ocorrência por agressão e obteve medida protetiva.
Com informações do Metrópoles