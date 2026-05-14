Uma extensa camada de espuma tóxica voltou a cobrir o Rio Tietê na manhã desta quinta-feira (14), em Salto. O fenômeno mobilizou a prefeitura e órgãos ambientais, que alertam para riscos à saúde de moradores e turistas.
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Imagens aéreas mostram o rio tomado pela espuma branca nas proximidades do Complexo Turístico da Cachoeira. Segundo especialistas, o problema ocorre quando resíduos de detergentes e produtos químicos despejados sem tratamento são agitados pela força da água nas quedas do rio.
A Fundação SOS Mata Atlântica informou que o Tietê recebe cerca de 600 toneladas de lixo e poluentes por dia. Já a Cetesb atribuiu o agravamento do fenômeno à chuva registrada no último domingo (10), que arrastou poluentes acumulados nas margens e em rios menores para o leito principal.
Em nota, a prefeitura afirmou que o problema é recorrente e depende da redução do despejo de esgoto sem tratamento na Grande São Paulo. O município informou ainda que monitora a situação.
A Defesa Civil e a Cetesb alertam que a espuma é tóxica e pode causar irritação na pele e nos olhos. A recomendação é para que a população evite contato e não se aproxime das áreas atingidas.
Segundo a Cetesb, desde março de 2025 foram realizadas 419 inspeções ambientais na região.
Com informações do g1.