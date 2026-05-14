Uma extensa camada de espuma tóxica voltou a cobrir o Rio Tietê na manhã desta quinta-feira (14), em Salto. O fenômeno mobilizou a prefeitura e órgãos ambientais, que alertam para riscos à saúde de moradores e turistas.

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Imagens aéreas mostram o rio tomado pela espuma branca nas proximidades do Complexo Turístico da Cachoeira. Segundo especialistas, o problema ocorre quando resíduos de detergentes e produtos químicos despejados sem tratamento são agitados pela força da água nas quedas do rio.