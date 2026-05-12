Carlo Ancelotti fechou uma pré-lista com 55 nomes da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, com Neymar e Pedro entre os incluídos.

Ancelotti finalizou uma pré-lista com 55 jogadores para entregar à Fifa. O envio foi feito na segunda-feira (11), data limite estabelecida pela entidade.

Neymar (Santos) aparece na relação, como já era esperado dentro da CBF. Mesmo assim, isso não garante a presença na convocação final, marcada para 18 de maio.