Centenas de camarões de água doce foram encontrados mortos às margens do rio Tietê no interior de São Paulo. Eles começaram a aparecer na segunda-feira (2) em uma prainha de Igaraçu do Tietê, a 289 km da capital paulista.

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente da cidade, a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) foi informada sobre o ocorrido e chamada para vistoriar o local. Técnicos do órgão ambiental coletaram amostras de água e dos espécimes afetados para analisar a mortandade.

Em nota, a Prefeitura de Igaraçu do Tietê afirmou que o fenômeno pode ter sido causado pela redução do oxigênio dissolvido na água do rio.