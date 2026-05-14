A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (14) o empresário Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante a sexta fase da Operação Compliance Zero. A investigação apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

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Henrique Vorcaro foi alvo de um dos sete mandados de prisão preventiva autorizados pelo ministro do STF André Mendonça, com aval da Procuradoria-Geral da República. Ele foi preso em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e levado para a sede da PF na capital mineira.