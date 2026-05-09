Pré-candidato ao Planalto, o senador Flávio Bolsonaro (PL) se mostrou incomodado com os questionamentos da imprensa nesta sexta-feira (8) sobre o envolvimento do senador Ciro Nogueira (PP-PI) no caso Master e tentou descolar o aliado das eleições de outubro. Ele cumpre agenda de pré-campanha em Florianópolis (SC).

Ao ser perguntado se ainda considerava convidar Ciro para ser vice na sua chapa, Flávio afirmou que "nunca falei isso" e que apenas o considerava "um bom perfil" para a vaga.

"Olha, vocês querem me vincular com o Ciro Nogueira, mas o Banco Master é do Lula", afirmou ele a jornalistas, na saída do documentário "A Colisão dos Destinos", sobre o seu pai e ex-presidente Jair Bolsonaro.