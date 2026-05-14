João Vitor Mendes Diniz, de 26 anos, preso suspeito de matar um homem a facadas durante programa sexual em Taguatinga Sul (DF) afirmou à polícia que atacou a vítima para defender a esposa, Maria Elane da Silva Morais, de 28 anos, que trabalha como garota de programa.
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João Vitor contou que acompanhava a mulher nos encontros após ela relatar medo de clientes, e que estava observando de longe enquanto a vítima ficava dentro do carro com Maria Elane. Mendes disse que ouviu a mulher gritar, e por isso agiu.
Ele admitiu ter dado mais de cinco facadas no homem. Após o crime, o casal a deixou o local no carro da vítima, cujo corpo foi encontrado sob um caminhão.
O caso aconteceu no último domingo (10). Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do ataque. A vítima trabalhava como vendedor e, segundo informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tinha processo por roubo majorado.
O casal foi preso na madrugada de terça-feira (12), em Ceilândia. De acordo com a PM, os dois foram localizados após monitoramento do setor de inteligência, que identificou o veículo da vítima circulando pela região.
Os suspeitos foram levados à delegacia e devem responder por latrocínio.
Com informações do Metrópoles.