João Vitor Mendes Diniz, de 26 anos, preso suspeito de matar um homem a facadas durante programa sexual em Taguatinga Sul (DF) afirmou à polícia que atacou a vítima para defender a esposa, Maria Elane da Silva Morais, de 28 anos, que trabalha como garota de programa.

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João Vitor contou que acompanhava a mulher nos encontros após ela relatar medo de clientes, e que estava observando de longe enquanto a vítima ficava dentro do carro com Maria Elane. Mendes disse que ouviu a mulher gritar, e por isso agiu.