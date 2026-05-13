Uma professora de ensino fundamental foi presa no último domingo (10) sob acusação de má conduta sexual de primeiro grau contra um menor de idade. A investigação começou após o marido da suspeita, Mackenzie Naught, de 25 anos, denunciar o crime à polícia na noite de sábado, relatando que a própria esposa confessou ter tido relações sexuais com um adolescente de 16 anos.

O caso aconteceu em St. John, no estado de Washington (EUA). De acordo com os documentos do tribunal, o marido apresentou capturas de tela como prova e afirmou ser amigo da família do jovem, além de atuar como treinador assistente de atletismo na escola onde o menor estuda.

O aluno relatou aos investigadores que o encontro aconteceu na madrugada de 3 de maio, após trocas de mensagens por um aplicativo. Ele buscou a professora em seu veículo e os dois foram para uma área isolada em Harwood Hill. Inicialmente, a docente negou o fato, mas depois confirmou a versão do adolescente, admitiu saber que ele era menor de idade e pediu desculpas.