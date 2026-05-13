13 de maio de 2026
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MÁ CONDUTA

Marido traído denuncia professora por sexo com aluno de 16 anos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Daily Mail
O marido apresentou capturas de tela como prova.
O marido apresentou capturas de tela como prova.

Uma professora de ensino fundamental foi presa no último domingo (10) sob acusação de má conduta sexual de primeiro grau contra um menor de idade. A investigação começou após o marido da suspeita, Mackenzie Naught, de 25 anos, denunciar o crime à polícia na noite de sábado, relatando que a própria esposa confessou ter tido relações sexuais com um adolescente de 16 anos.

O caso aconteceu em St. John, no estado de Washington (EUA). De acordo com os documentos do tribunal, o marido apresentou capturas de tela como prova e afirmou ser amigo da família do jovem, além de atuar como treinador assistente de atletismo na escola onde o menor estuda.

O aluno relatou aos investigadores que o encontro aconteceu na madrugada de 3 de maio, após trocas de mensagens por um aplicativo. Ele buscou a professora em seu veículo e os dois foram para uma área isolada em Harwood Hill. Inicialmente, a docente negou o fato, mas depois confirmou a versão do adolescente, admitiu saber que ele era menor de idade e pediu desculpas.

O Distrito Escolar de St. John afastou a funcionária e colabora com as autoridades. Mackenzie Naught compareceu ao tribunal na segunda-feira (12) e permanece presa sob fiança de 10 mil dólares.

Com informações do The Spokesman-Review

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