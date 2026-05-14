A Polícia Federal investiga a aplicação de R$ 87 milhões da previdência de servidores públicos de Cajamar (SP) no Banco Master. A apuração faz parte da Operação Off-Balance, deflagrada nessa quarta-feira (13).

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Segundo a PF, o dinheiro foi parar no Banco Master após dirigentes do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar (IPSSC) autorizarem investimentos em Letras Financeiras emitidas por bancos privados. Ao todo, R$ 107 milhões foram aplicados nesse tipo de operação entre outubro de 2023 e março de 2024, e parte relevante desses recursos foi destinada ao Banco Master.