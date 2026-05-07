A Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira (7) em endereços do senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP, em uma nova fase da operação Compliance Zero, que investiga suspeitas relacionadas ao Banco Master.

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Entre as principais suspeitas da PF, estão a de que o senador recebia quantias operacionalizadas por Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro, dono do banco.