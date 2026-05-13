O boxeador colombiano Yeiner Andres Gomez Sandoval foi encontrado morto e desmembrado no rio Magdalena, próximo à cidade de Barranquilla, na Colômbia, na última segunda-feira (11). O corpo foi localizado por pescadores um dia após o atleta perder sua primeira luta profissional.

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A mãe de Yeiner identificou o corpo pelas tatuagens características. Entre elas, uma cobra no torso, a cabeça de um dragão no ombro, o nome do irmão Cristian no pescoço e um coração no peito, segundo publicações locais.