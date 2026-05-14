O veto europeu ainda não entrou em vigor. A restrição começa a valer em 3 de setembro e pode ser revertida até lá pelo governo brasileiro.

A decisão da União Europeia de retirar o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal gerou dúvidas sobre possíveis impactos no preço da carne no mercado brasileiro. Apesar da preocupação no setor agropecuário, especialistas afirmam que a medida não deve baratear a carne para o consumidor no país.

Segundo o Ministério da Agricultura, uma eventual manutenção da medida pode causar perda anual de cerca de US$ 1,8 bilhão para exportadores brasileiros. Ainda assim, o impacto no abastecimento interno tende a ser limitado porque os produtores podem redirecionar a carne para outros mercados internacionais.

A União Europeia informou que retirou o Brasil da lista por considerar insuficientes as garantias sobre o controle do uso de antimicrobianos na pecuária. O bloco cobra comprovação de que substâncias usadas em medicamentos veterinários não fazem parte de toda a cadeia produtiva destinada à exportação.

A medida pode atingir exportações de carne bovina, aves, ovos, mel, peixes, equinos e derivados de origem animal.