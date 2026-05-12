A União Europeia retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar carne e outros produtos de origem animal ao bloco a partir de 3 de setembro. A decisão foi publicada nesta terça-feira (12) e está ligada às regras europeias sobre o uso de antimicrobianos na pecuária.

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Segundo a União Europeia, o Brasil não apresentou garantias sobre a não utilização dessas substâncias durante a criação dos animais destinados à exportação. Argentina, Paraguai e Uruguai continuam autorizados.