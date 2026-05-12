A União Europeia retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar carne e outros produtos de origem animal ao bloco a partir de 3 de setembro. A decisão foi publicada nesta terça-feira (12) e está ligada às regras europeias sobre o uso de antimicrobianos na pecuária.
Leia também: Acordo Mercosul-UE entra em vigor com 26 anos de atraso
Segundo a União Europeia, o Brasil não apresentou garantias sobre a não utilização dessas substâncias durante a criação dos animais destinados à exportação. Argentina, Paraguai e Uruguai continuam autorizados.
Com a exclusão, produtos como carne bovina, aves, ovos, peixes, mel e equinos podem deixar de ser exportados ao mercado europeu. A informação foi confirmada pela porta-voz da Comissão Europeia para a Saúde, Eva Hrncirova.
Os antimicrobianos são usados no tratamento e prevenção de infecções em animais, e alguns também atuam como promotores de crescimento. A União Europeia proíbe determinadas substâncias desse tipo na produção animal.
Em abril, o Ministério da Agricultura publicou uma portaria proibindo a importação, fabricação, comercialização e uso de alguns antimicrobianos usados como melhoradores de desempenho, incluindo avoparcina e virginiamicina.
Especialistas apontam que o Brasil poderá voltar à lista caso comprove o cumprimento das exigências sanitárias europeias. O Ministério da Agricultura não se manifestou até a última atualização do caso.
Representantes do setor agropecuário demonstraram preocupação com os impactos da medida. A União Europeia é um dos principais destinos das exportações brasileiras de proteína animal.
Com informações do g1.