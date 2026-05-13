O ensino técnico profissionalizante vive um momento de forte expansão em São Paulo. Desde 2023, o número de estudantes matriculados nesta modalidade de ensino no estado saltou de 137 mil para 321 mil neste ano, em um avanço histórico que amplia o acesso dos jovens à formação profissional e aproxima São Paulo da média dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).
Mais do que ampliar vagas, a política pública da atual gestão fortalece a estratégia de desenvolvimento que conecta escola, qualificação profissional, inovação e mercado de trabalho. Sob a gestão do governador Tarcísio de Freitas, o Estado tem avançado na expansão da oferta e na modernização das estruturas responsáveis por formar os profissionais que São Paulo precisa.
Patrimônio da educação profissional de São Paulo e uma das principais instituições de formação técnica e tecnológica da América Latina, o Centro Paula Souza é peça fundamental dessa política. Presente em todas as regiões do estado com 300 mil alunos matriculados, o CPS está passando por um amplo ciclo de expansão, requalificação estrutural e atualização tecnológica nas Etecs e Fatecs,
Os investimentos em obras, modernização tecnológica e ampliação da oferta de vagas superam a marca de R$ 1,2 bilhão. Desse total, R$ 628,7 milhões já estão em execução em ações conduzidas pelo CPS, pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE). Os investimentos refletem um processo amplo de intervenções estruturais e tecnológicas em andamento em diferentes Etecs e Fatecs.
Na área de infraestrutura, são mais de R$ 141 milhões destinados a adequações de segurança e acessibilidade, modernização de sistemas elétricos e hidráulicos e requalificação dos ambientes pedagógicos. As intervenções atualizam a estrutura das unidades e ampliam as condições de ensino e aprendizagem.
Em outra frente, o investimento de R$ 321,5 milhões vai priorizar modernização tecnológica, com renovação de laboratórios, ampliação da infraestrutura digital e melhoria da conectividade. As ações ampliam a capacidade de atendimento de Etecs e Fatecs às demandas de formação e reforçam o processo de uma rede aderente às transformações tecnológicas e produtivas do mercado.
As iniciativas em andamento devem gerar mais de 14 mil novas vagas no ensino técnico e tecnológico. A ampliação da oferta é acompanhada de investimentos em infraestrutura, tecnologia e modernização das Etecs e Fatecs, em um modelo voltado à expansão do acesso associada à excelência histórica do ensino profissional paulista.
O CPS também está consolidando modelos inovadores de formação integrada. O Programa Articulação da Formação Profissional Média e Superior permite que o estudante conclua o ensino médio, o curso técnico e a graduação tecnológica em cinco anos. O modelo prevê formação inicial na Etec, com ensino médio integrado ao técnico, seguida do ingresso na Fatec sem necessidade de novo vestibular.
Assim, as Etecs e Fatecs seguem como referência em formação técnica e tecnológica de maior complexidade, enquanto outras frentes contribuem para ampliar o acesso e o alcance territorial da política pública. Esse arranjo permite atender a diferentes perfis de demanda, mantendo o padrão de qualidade associado à rede.
A educação profissional é estratégica em um cenário de transformação tecnológica e mudanças nas exigências do mercado de trabalho. Nesse contexto, os investimentos do Governo de São Paulo em infraestrutura, tecnologia e ampliação da oferta buscam fortalecer a capacidade de formação técnica e tecnológica da rede estadual.
O fortalecimento da educação profissional exige expansão acompanhada de investimento, atualização tecnológica e modernização permanente da rede. É esse processo que está em andamento nas Etecs e Fatecs, com investimentos focados em ampliação do acesso ao ensino e ao fortalecimento da capacidade de formação de profissionais para o mercado de trabalho.
Vahan Agopyan, atual secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo e ex-reitor da Universidade de São Paulo (USP).