O ensino técnico profissionalizante vive um momento de forte expansão em São Paulo. Desde 2023, o número de estudantes matriculados nesta modalidade de ensino no estado saltou de 137 mil para 321 mil neste ano, em um avanço histórico que amplia o acesso dos jovens à formação profissional e aproxima São Paulo da média dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).

Mais do que ampliar vagas, a política pública da atual gestão fortalece a estratégia de desenvolvimento que conecta escola, qualificação profissional, inovação e mercado de trabalho. Sob a gestão do governador Tarcísio de Freitas, o Estado tem avançado na expansão da oferta e na modernização das estruturas responsáveis por formar os profissionais que São Paulo precisa.

Patrimônio da educação profissional de São Paulo e uma das principais instituições de formação técnica e tecnológica da América Latina, o Centro Paula Souza é peça fundamental dessa política. Presente em todas as regiões do estado com 300 mil alunos matriculados, o CPS está passando por um amplo ciclo de expansão, requalificação estrutural e atualização tecnológica nas Etecs e Fatecs,