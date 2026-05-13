Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (13) aponta que 49% dos brasileiros desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 46% aprovam a gestão. Outros 5% não souberam ou não responderam.
Os números mostram oscilação em relação ao levantamento de abril, quando a desaprovação estava em 52% e a aprovação em 43%.
Segundo a Quaest, a principal mudança ocorreu entre os eleitores independentes. Nesse grupo, a desaprovação caiu de 58% para 52%, enquanto a aprovação subiu de 32% para 37%.
Entre as mulheres, 48% aprovam o governo e 44% desaprovam. Já entre os homens, a desaprovação chega a 55%, contra 43% de aprovação.
O Nordeste segue como a região com melhor avaliação para Lula, com 63% de aprovação. No Sudeste, 54% desaprovam o governo. No Sul, o índice de desaprovação é de 61%.
Entre os católicos, a aprovação passou de 49% para 55%. Já entre os evangélicos, 65% desaprovam o governo e 30% aprovam.
A pesquisa também mediu a avaliação geral da gestão federal. Para 39%, o governo é negativo; 34% consideram positivo; e 25% classificam como regular.
Questionados sobre uma possível reeleição, 55% disseram que Lula não merece mais quatro anos de mandato, enquanto 41% afirmaram que ele merece continuar no cargo.
O levantamento ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 8 e 11 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.