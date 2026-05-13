Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (13) aponta que 49% dos brasileiros desaprovam o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 46% aprovam a gestão. Outros 5% não souberam ou não responderam.

Os números mostram oscilação em relação ao levantamento de abril, quando a desaprovação estava em 52% e a aprovação em 43%.

Segundo a Quaest, a principal mudança ocorreu entre os eleitores independentes. Nesse grupo, a desaprovação caiu de 58% para 52%, enquanto a aprovação subiu de 32% para 37%.