Quatro policiais civis de São Paulo foram presos na manhã desta terça-feira (12) sob suspeita de cobrar dinheiro para não forjar um flagrante contra um homem.

A operação, feita pela Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo, com apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em endereços residenciais e unidades policiais, na Grande São Paulo, com apreensão de aparelhos eletrônicos, documentos e objetos que possam ajudar na investigação.

A Justiça ainda determinou o bloqueio de valores dos envolvidos.