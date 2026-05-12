O governo federal prepara o lançamento de um programa de financiamento de veículos voltado para motoristas de aplicativo e taxistas. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, a medida deve ser anunciada até o fim de maio. A informação foi divulgada durante entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”.

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A proposta prevê condições facilitadas de crédito, com juros menores e prazos maiores para pagamento. O modelo segue a linha do programa Move Brasil, lançado no fim de abril para renovação das frotas de caminhões e ônibus.