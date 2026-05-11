O governo federal deve lançar nesta semana o programa “Brasil Contra o Crime Organizado”, com previsão de R$ 11 bilhões para ações de combate às facções criminosas. O anúncio está previsto para terça-feira (12), no Palácio do Planalto.
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Do total, R$ 1 bilhão virá do Orçamento deste ano e outros R$ 10 bilhões serão liberados por meio de empréstimos do BNDES aos estados que aderirem ao programa.
A proposta inclui medidas contra o tráfico de armas, ações para enfraquecer financeiramente organizações criminosas, aumento da taxa de resolução de homicídios e reforço da segurança nos presídios.
Entre as ações previstas estão a instalação de bloqueadores de celular em penitenciárias estaduais, modernização de equipamentos de revista e criação de um centro nacional de inteligência para integração entre União e estados.
O governo também pretende criar uma Força Integrada de Combate ao Crime Organizado Nacional para coordenar investigações e operações envolvendo diferentes órgãos de segurança pública.
Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o objetivo é “destruir o potencial financeiro do crime organizado e das facções”.
A implementação do programa depende da adesão dos governos estaduais.
Com informações do g1