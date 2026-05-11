O governo federal deve lançar nesta semana o programa “Brasil Contra o Crime Organizado”, com previsão de R$ 11 bilhões para ações de combate às facções criminosas. O anúncio está previsto para terça-feira (12), no Palácio do Planalto.

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Do total, R$ 1 bilhão virá do Orçamento deste ano e outros R$ 10 bilhões serão liberados por meio de empréstimos do BNDES aos estados que aderirem ao programa.