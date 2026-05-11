11 de maio de 2026
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Plano de Lula contra facções prevê R$ 11 bilhões

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/Lula/Facebook
Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o objetivo é “destruir o potencial financeiro do crime organizado e das facções”.
Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o objetivo é “destruir o potencial financeiro do crime organizado e das facções”.

O governo federal deve lançar nesta semana o programa “Brasil Contra o Crime Organizado”, com previsão de R$ 11 bilhões para ações de combate às facções criminosas. O anúncio está previsto para terça-feira (12), no Palácio do Planalto.

Leia também: Brasil tenta evitar que EUA classifiquem facções como terroristas

Do total, R$ 1 bilhão virá do Orçamento deste ano e outros R$ 10 bilhões serão liberados por meio de empréstimos do BNDES aos estados que aderirem ao programa.

A proposta inclui medidas contra o tráfico de armas, ações para enfraquecer financeiramente organizações criminosas, aumento da taxa de resolução de homicídios e reforço da segurança nos presídios.

Entre as ações previstas estão a instalação de bloqueadores de celular em penitenciárias estaduais, modernização de equipamentos de revista e criação de um centro nacional de inteligência para integração entre União e estados.

O governo também pretende criar uma Força Integrada de Combate ao Crime Organizado Nacional para coordenar investigações e operações envolvendo diferentes órgãos de segurança pública.

Segundo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o objetivo é “destruir o potencial financeiro do crime organizado e das facções”.

A implementação do programa depende da adesão dos governos estaduais.

Com informações do g1

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