A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou nesta quinta-feira (7) o recolhimento de detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes da marca Ypê fabricados pela Química Amparo, em Amparo (SP). A medida vale para todos os lotes com numeração final 1.
Além do recolhimento, a Anvisa suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos afetados.
Segundo a agência, a decisão foi tomada após inspeção realizada em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Amparo. A fiscalização identificou falhas em etapas consideradas críticas da produção, incluindo problemas nos sistemas de garantia de qualidade, produção e controle de qualidade.
De acordo com a Anvisa, os problemas comprometem as Boas Práticas de Fabricação e podem causar contaminação microbiológica nos produtos, com presença de microrganismos prejudiciais à saúde.
A orientação para consumidores é interromper imediatamente o uso dos itens atingidos e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa para informações sobre o recolhimento.
Somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados:
Lava Louças Ypê Clear Care
Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê
Lava Louças Ypê
Lava Louças Ypê Toque Suave
Lava-Louças Concentrado Ypê Green
Lava-Louças Ypê Clear
Lava-Louças Ypê Green
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green
Lava Roupas Líquido Ypê Express
Lava Roupas Líquido Ypê Power Act
Lava Roupas Líquido Ypê Premium
Lava Roupas Tixan Maciez
Lava Roupas Tixan Primavera
Lava Roupas Tixan Power Act
Desinfetante Bak Ypê
Desinfetante de Uso Geral Atol
Desinfetante Perfumado Atol
Desinfetante Pinho Ypê
A lista completa consta na Resolução 1.834/2026, publicada no Diário Oficial da União.
Com informações da Anvisa.