A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou nesta quinta-feira (7) o recolhimento de detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes da marca Ypê fabricados pela Química Amparo, em Amparo (SP). A medida vale para todos os lotes com numeração final 1.

Além do recolhimento, a Anvisa suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos afetados.

Segundo a agência, a decisão foi tomada após inspeção realizada em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Amparo. A fiscalização identificou falhas em etapas consideradas críticas da produção, incluindo problemas nos sistemas de garantia de qualidade, produção e controle de qualidade.