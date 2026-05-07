07 de maio de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Anvisa manda recolher produtos da Ypê após falhas sanitárias

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Pão de Açúcar
Além do recolhimento, a Anvisa suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos afetados.
Além do recolhimento, a Anvisa suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos afetados.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou nesta quinta-feira (7) o recolhimento de detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes da marca Ypê fabricados pela Química Amparo, em Amparo (SP). A medida vale para todos os lotes com numeração final 1.

Além do recolhimento, a Anvisa suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos afetados.

Segundo a agência, a decisão foi tomada após inspeção realizada em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Amparo. A fiscalização identificou falhas em etapas consideradas críticas da produção, incluindo problemas nos sistemas de garantia de qualidade, produção e controle de qualidade.

De acordo com a Anvisa, os problemas comprometem as Boas Práticas de Fabricação e podem causar contaminação microbiológica nos produtos, com presença de microrganismos prejudiciais à saúde.

A orientação para consumidores é interromper imediatamente o uso dos itens atingidos e procurar o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa para informações sobre o recolhimento.

Somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados:

Lava Louças Ypê Clear Care

  • Lava Louças com Enzimas Ativas Ypê

  • Lava Louças Ypê

  • Lava Louças Ypê Toque Suave

  • Lava-Louças Concentrado Ypê Green

  • Lava-Louças Ypê Clear

  • Lava-Louças Ypê Green

  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

  • Lava Roupas Líquido Tixan Ypê Green

  • Lava Roupas Líquido Ypê Express

  • Lava Roupas Líquido Ypê Power Act

  • Lava Roupas Líquido Ypê Premium

  • Lava Roupas Tixan Maciez

  • Lava Roupas Tixan Primavera

  • Lava Roupas Tixan Power Act

  • Desinfetante Bak Ypê

  • Desinfetante de Uso Geral Atol

  • Desinfetante Perfumado Atol

  • Desinfetante Pinho Ypê

    • A lista completa consta na Resolução 1.834/2026, publicada no Diário Oficial da União.

    Com informações da Anvisa.

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