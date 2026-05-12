12 de maio de 2026
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RIBANCEIRA NA BR-277

Caminhão despenca 80m; mulher é lançada para fora e morre

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/PRF
A passageira do veículo morreu no local após ser ejetada da cabine.
A passageira do veículo morreu no local após ser ejetada da cabine.

Um caminhão despencou cerca de 80 metros abaixo da pista após um acidente na BR-277, na região da Serra do Mar, no Paraná, na tarde desta segunda-feira (11). A passageira do veículo morreu no local após ser ejetada da cabine.

Clique e veja o vídeo

O acidente aconteceu no km 42, no trecho conhecido como Viaduto dos Padres, no sentido Paranaguá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta fechou o caminhão durante a curva, fazendo o veículo sair da pista e cair na ribanceira.

O motorista usava cinto de segurança, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado para um hospital. Equipes de resgate utilizaram técnicas de rapel para acessar a área em que o caminhão caiu.

Outro caminhão, que pode ter envolvimento no acidente, tombou sobre a pista e interditou uma das faixas no sentido litoral. O condutor desse veículo não se feriu.

As causas do acidente serão investigadas.

Com informações da Banda B.

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