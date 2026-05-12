Um caminhão despencou cerca de 80 metros abaixo da pista após um acidente na BR-277, na região da Serra do Mar, no Paraná, na tarde desta segunda-feira (11). A passageira do veículo morreu no local após ser ejetada da cabine.

O acidente aconteceu no km 42, no trecho conhecido como Viaduto dos Padres, no sentido Paranaguá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta fechou o caminhão durante a curva, fazendo o veículo sair da pista e cair na ribanceira.

O motorista usava cinto de segurança, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado para um hospital. Equipes de resgate utilizaram técnicas de rapel para acessar a área em que o caminhão caiu.