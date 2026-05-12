A Justiça do Trabalho de Minas Gerais condenou uma empresa do setor hospitalar porque uma chefe acessou e compartilhou mensagens pessoais de uma funcionária obtidas pelo WhatsApp Web em um computador corporativo. A decisão da Quarta Turma confirmou indenização de R$ 5 mil por danos morais.

Testemunhas relataram que uma coordenadora acessou conversas pessoais da funcionária que estavam abertas no computador usado para o trabalho. As mensagens foram fotografadas e divulgadas internamente, passando a ser comentadas entre funcionários.

A empresa alegou que a própria empregada deixou o aplicativo aberto no equipamento da companhia, contrariando normas internas.