Homem é preso suspeito de matar mulher e filha encontradas em rio
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Márcio Talaska, 38, foi preso pela Polícia Civil, ontem, em Nova Londrina, noroeste do Paraná, suspeito das mortes de sua mulher, Iria Djanira Ramon Costa Talaska, 36, e de sua filha, Maria Laura Ramon Talaska, 3, encontradas dentro de um carro submerso no rio Paraná na noite de 2 de maio deste ano.
Segundo a investigação, ele dirigia o carro da família e foi o único a sair com vida. A polícia suspeita que ele provocou a morte da mulher e da criança.
A delegada Iasmin Gregorio informou que havia contradições entre o depoimento de Talaska e o que foi apurado pela polícia. Em entrevista ao portal Tnonline, a delegada afirmou que a análise de 23 imagens de câmeras de segurança e os depoimentos de testemunhas contradisseram a versão apresentada pelo suspeito.
Suspeito havia dito que era a esposa quem dirigia o veículo e que ela se perdera no caminho. As imagens, porém, segundo a delegada, mostram que era ele quem dirigia o carro, desde quando saíram da casa onde a família estava, numa confraternização, até a descida na rampa de acesso ao rio.
Defesa de Talaska diz que não teve acesso integral à decisão judicial e aos elementos probatórios. "Qualquer análise mais aprofundada será realizada assim que a defesa tiver conhecimento completo dos fundamentos utilizados para justificar a segregação cautelar", diz, em nota.
"Márcio encontra-se profundamente abalado, emocionalmente destruído pela tragédia que vitimou sua esposa e sua filha. Trata-se de um homem que, além de enfrentar uma perda irreparável, agora se vê privado de sua liberdade antes mesmo de ter acesso pleno aos elementos que sustentaram essa decisão", disse a defesa de Márcio Talaska.
Relembre o caso
As vítimas foram identificadas como Iria Djanira Ramon Costa Talaska, 36, e Maria Laura Ramon Talaska, 3, assim que foram localizadas. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros do Paraná.
O veículo teria despencado de uma rampa e caído dentro do rio em circunstâncias ainda a serem esclarecidas. O caso ocorreu por volta das 22h30 de 2 de maio deste ano.
Corpos de Iria e Maria Laura foram resgatados pelos bombeiros na madrugada do dia seguinte. Os militares também retiraram o carro de dentro do rio, que foi submetido a perícia.
Iria era servidora pública e trabalhava no Hospital Municipal Santa Rita de Cássia, na cidade de Nova Londrina. A prefeitura lamentou a morte de Iria, se solidarizou com os familiares e destacou que ela "atuou com dedicação, responsabilidade e carinho ao próximo" na unidade de saúde. Os corpos de mãe e filha foram sepultados no Cemitério Municipal de Nova Londrina.
Em caso de violência, denuncie
Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.
Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.
Também é possível realizar denúncias pelo número 180 - Central de Atendimento à Mulher - e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.
Como denunciar casos de violência
Não tolere violência, saiba como procurar ajuda.
O Ligue 190 é o número de emergência indicado para quem estiver presenciando uma situação de agressão. A Polícia Militar poderá agir imediatamente e levar o agressor a uma delegacia.
Também é possível pedir ajuda e se informar pelo número 180, do governo federal, criado para mulheres que estão passando por situações de violência. A Central de Atendimento à Mulher funciona em todo o país e também no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita.
O Ligue 180 recebe denúncias, dá orientação de especialistas e encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. Também é possível acionar esse serviço pelo WhatsApp. Nesse caso, acesse o (61) 99656-5008.