Márcio Talaska, 38, foi preso pela Polícia Civil, ontem, em Nova Londrina, noroeste do Paraná, suspeito das mortes de sua mulher, Iria Djanira Ramon Costa Talaska, 36, e de sua filha, Maria Laura Ramon Talaska, 3, encontradas dentro de um carro submerso no rio Paraná na noite de 2 de maio deste ano.

Segundo a investigação, ele dirigia o carro da família e foi o único a sair com vida. A polícia suspeita que ele provocou a morte da mulher e da criança.

A delegada Iasmin Gregorio informou que havia contradições entre o depoimento de Talaska e o que foi apurado pela polícia. Em entrevista ao portal Tnonline, a delegada afirmou que a análise de 23 imagens de câmeras de segurança e os depoimentos de testemunhas contradisseram a versão apresentada pelo suspeito.