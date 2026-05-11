A proposta havia sido aprovada pelo Senado em abril e alterava a Lei do Estágio. O texto permitia que candidatos utilizassem o período de estágio para cumprir exigências de experiência profissional em editais de concursos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integralmente o projeto de lei que reconhecia o estágio como experiência profissional para concursos públicos e currículos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

Segundo o governo federal, o veto teve como base pareceres do Ministério da Educação, do Ministério da Gestão e da Advocacia-Geral da União. Os órgãos apontaram que o projeto era inconstitucional e contrariava o interesse público.

Na justificativa, o governo afirmou que o estágio possui caráter educativo e supervisionado, sem equivalência com vínculo formal de trabalho. Também argumentou que a medida poderia comprometer critérios de seleção em concursos e interferir na autonomia de estados e municípios.

O veto ainda será analisado pelo Congresso Nacional, que poderá manter ou derrubar a decisão presidencial.