09 de maio de 2026
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Avião cargueiro da Gol sai da pista após pousar em aeroporto

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Redes sociais
Avião que saiu da pista em Salvador deixou marcas no chão
Avião que saiu da pista em Salvador deixou marcas no chão

Um avião cargueiro da Gol, modelo Boeing 737, saiu da pista auxiliar do aeroporto de Salvador após o pouso na manhã deste sábado (9).

A aeronave, sem passageiros, partiu de Guarulhos e os tripulantes que operavam o voo não ficaram feridos, conforme a companhia aérea.

Até a tarde deste sábado, o avião ainda não havia sido retirado da área de segurança do aeroporto, e a pista auxiliar estava fechada. Os pousos de decolagens seguem de maneira regular na pista principal, que não foi afetada.

A reportagem procurou a Salvador Bahia Airport, que administra o aeroporto, por email na tarde deste sábado, mas não houve manifestação até a publicação deste texto.

Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o incidente, mas relatos indicam que a pista estaria molhada no momento do pouso. A Gol afirmou estar à disposição para colaborar com as autoridades.

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