Um avião cargueiro da Gol, modelo Boeing 737, saiu da pista auxiliar do aeroporto de Salvador após o pouso na manhã deste sábado (9).

A aeronave, sem passageiros, partiu de Guarulhos e os tripulantes que operavam o voo não ficaram feridos, conforme a companhia aérea.

Até a tarde deste sábado, o avião ainda não havia sido retirado da área de segurança do aeroporto, e a pista auxiliar estava fechada. Os pousos de decolagens seguem de maneira regular na pista principal, que não foi afetada.