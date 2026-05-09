Uma menina de 13 anos foi encontrada morta dentro de casa, na tarde desta sexta-feira (08), no Morro do Pau Branco, São João de Meriti, Baixada Fluminense, com sinais de espancamento e violência sexual. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Myrella Freire Venceslau estava sozinha em casa, com o irmão mais novo, enquanto a mãe trabalhava. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, a companheira da mãe havia deixado a casa, rapidamente, para uma entrevista de emprego. Quando voltou, a menina de 13 anos havia sumido.

O boletim de ocorrência aponta que a companheira se desesperou e ligou para a mãe da menina. Quando chegou, a mãe e a companheira encontraram Myrella com sinais de violência física e sem responder aos chamados para acordar. As mulheres levaram Myrella para o hospital municipal de Meriti.