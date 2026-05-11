Quatro pessoas da mesma família foram atropeladas na madrugada de sábado (9), em frente de casa, na região de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo. Segundo testemunhas, o grupo conversava na calçada quando foi atingido pelo carro.

Uma mulher de 50 anos sofreu fraturas na tíbia e na fíbula. Uma criança de 11 anos também teve uma perna quebrada. As duas vítimas foram levadas ao Hospital Santa Marcelina de Itaquera.

As outras vítimas são um casal que sofreu escoriações leves. O homem recebeu atendimento no Hospital Geral de Guaianases e foi liberado. Já a mulher foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Ermelino Matarazzo.