O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, envia nesta segunda-feira (11) para a Fifa (Federação Internacional de Futebol) uma lista com 55 nomes que deve incluir Neymar, Estêvão e até mesmo do zagueiro Thiago Silva, que não foi chamado pelo italiano até agora.

Quem não estiver nesse documento, que não será divulgado nem mesmo aos jogadores envolvidos, estará fora do grupo dos 26 atletas que disputarão a Copa do Mundo de 2026. A lista final será anunciada em 18 de maio.

Por se tratar de uma convocação com 29 nomes que serão descartados para o Mundial, o ofício enviado para a Fifa precisa contemplar possíveis alterações, seja por questões técnicas ou por lesão, caso de Estêvão.