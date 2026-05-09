O Tribunal de Justiça de São Paulo marcou a data do julgamento de Fernando Sastre de Andrade Filho, que colidiu e matou um motorista de aplicativo com uma Porsche em 2024.

Fernando Sastre vai para júri popular no dia 29 de outubro, mais de dois anos e meio após o episódio. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (08) pela juíza Melanie Liesenberg, do TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

O empresário é réu por homicídio doloso qualificado e lesão corporal. O julgamento vai acontecer no plenário da 1ª Vara do Júri da Capital, segundo apurou a reportagem.