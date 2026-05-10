O Corinthians pode ter surpresas no meio de campo para o clássico contra o São Paulo. A bola rola neste domingo (10), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O técnico Fernando Diniz fez três testes no meio de campo do Corinthians neste sábado: Matheus Pereira, Carillo e Alex Santana.

A definição da vaga deve ser uma decisão de última hora, já neste domingo.