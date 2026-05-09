Um estudo publicado na EMBO Reports indica que certas células do sistema imunológico podem manter uma "memória" da obesidade por anos mesmo após a perda de peso.

Pesquisadores observaram que células T auxiliares (um tipo de célula de defesa) carregam marcas químicas no DNA associadas ao período em que a pessoa esteve obesa. Essas marcas, chamadas de metilação do DNA, mudam a atividade dos genes sem alterar a sequência do DNA e podem sustentar um estado inflamatório por muito tempo.

O trabalho sugere que emagrecer no curto prazo não zera automaticamente alguns riscos ligados à obesidade. "As descobertas sugerem que a perda de peso de curto prazo pode não reduzir imediatamente o risco de algumas condições de doença associadas à obesidade, incluindo diabetes tipo 2 e alguns cânceres", afirmou Claudio Mauro, imunologista da Universidade de Birmingham (Reino Unido).