08 de maio de 2026
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VIDA EXTRATERRESTRE

Governo Trump divulga arquivos inéditos sobre OVNIs

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Imagem ilustrativa/X
O material reúne registros de diferentes órgãos do governo dos Estados Unidos.
O material reúne registros de diferentes órgãos do governo dos Estados Unidos.

O Pentágono divulgou nesta sexta-feira (8) uma série de arquivos inéditos sobre fenôenos aéreos não identificados, conhecidos como OVNIs ou UAPs, sigla em inglês para “fenômenos anômalos não identificados”.

Segundo o departamento, fotos, vídeos e documentos desclassificados passaram a ficar disponíveis ao público sem necessidade de autorização especial. O material reúne registros de diferentes órgãos do governo dos Estados Unidos.

Entre os arquivos divulgados está uma imagem infravermelha registrada em dezembro de 2025 sobre a região oeste do país, identificada pelo governo como um objeto não identificado.


Department of Defense

O Pentágono informou que novos documentos serão liberados gradualmente nas próximas semanas, conforme forem localizados e desclassificados.

A divulgação é feita após o presidente Donald Trump determinar, no início do ano, que agências federais iniciassem o processo de identificação e publicação de arquivos relacionados a vida extraterrestre, OVNIs e fenômenos aéreos não identificados.

O tema voltou a ganhar repercussão em fevereiro, quando o ex-presidente Barack Obama afirmou em um podcast que alienígenas são “reais”, mas depois esclareceu que não viu evidências de contato extraterrestre durante seu governo.

O administrador da NASA, Jared Isaacman, elogiou a iniciativa e afirmou que a agência se manterá transparente sobre o que sabe e o que ainda precisa ser investigado sobre o tema.

Com informações da CNN.

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