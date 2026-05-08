O Pentágono divulgou nesta sexta-feira (8) uma série de arquivos inéditos sobre fenôenos aéreos não identificados, conhecidos como OVNIs ou UAPs, sigla em inglês para “fenômenos anômalos não identificados”.

Segundo o departamento, fotos, vídeos e documentos desclassificados passaram a ficar disponíveis ao público sem necessidade de autorização especial. O material reúne registros de diferentes órgãos do governo dos Estados Unidos.

Entre os arquivos divulgados está uma imagem infravermelha registrada em dezembro de 2025 sobre a região oeste do país, identificada pelo governo como um objeto não identificado.