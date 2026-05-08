O Pentágono divulgou nesta sexta-feira (8) uma série de arquivos inéditos sobre fenôenos aéreos não identificados, conhecidos como OVNIs ou UAPs, sigla em inglês para “fenômenos anômalos não identificados”.
Segundo o departamento, fotos, vídeos e documentos desclassificados passaram a ficar disponíveis ao público sem necessidade de autorização especial. O material reúne registros de diferentes órgãos do governo dos Estados Unidos.
Entre os arquivos divulgados está uma imagem infravermelha registrada em dezembro de 2025 sobre a região oeste do país, identificada pelo governo como um objeto não identificado.
Department of Defense
O Pentágono informou que novos documentos serão liberados gradualmente nas próximas semanas, conforme forem localizados e desclassificados.
A divulgação é feita após o presidente Donald Trump determinar, no início do ano, que agências federais iniciassem o processo de identificação e publicação de arquivos relacionados a vida extraterrestre, OVNIs e fenômenos aéreos não identificados.
O tema voltou a ganhar repercussão em fevereiro, quando o ex-presidente Barack Obama afirmou em um podcast que alienígenas são “reais”, mas depois esclareceu que não viu evidências de contato extraterrestre durante seu governo.
O administrador da NASA, Jared Isaacman, elogiou a iniciativa e afirmou que a agência se manterá transparente sobre o que sabe e o que ainda precisa ser investigado sobre o tema.
Com informações da CNN.
The @DeptofWar is in lockstep with President Trump to bring unprecedented transparency regarding our government’s understanding of Unidentified Anomalous Phenomena.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) May 8, 2026
These files, hidden behind classifications, have long fueled justified speculation — and it’s time the American… https://t.co/F0EUuih8YM