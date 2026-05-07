O cantor sertanejo Adriano Muniz foi encontrado morto dentro de casa, em Vicente Pires, na tarde desta quinta-feira (7).
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foram acionadas para prestar socorro, mas o artista já estava sem sinais vitais quando os socorristas chegaram ao imóvel.
A 38ª Delegacia de Polícia investiga o caso. Peritos do Instituto de Criminalística realizaram os primeiros procedimentos no local. As causas da morte ainda não foram divulgadas.
Adriano Muniz era conhecido na cena sertaneja do Distrito Federal e costumava se apresentar em shows, festas e casas noturnas da região. Nas redes sociais, fãs e amigos deixaram mensagens de despedida ao cantor.
O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento.
Com informações do Metrópoles