As condenações do líder religioso João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, 83, foram reduzidas de quase 490 anos para cerca de 214 anos de prisão após o julgamento de recursos na Justiça de Goiás.

As penas do autointitulado médium João de Deus foram reduzidas após análise de recursos na Justiça. Redução ocorreu por diferentes fatores jurídicos. Parte das punições foi extinta porque a Justiça entendeu que, em alguns casos, houve decadência do direito de representação, ou seja, o prazo legal para que as vítimas formalizassem denúncia expirou.

Em outros processos, as condenações foram revisadas em segunda instância, com redução do tempo de prisão. Algumas sentenças também foram anuladas. Um documento obtido pela reportagem mostrou que 18 ações penais foram analisadas, a maioria envolvendo crimes sexuais, como estupro, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude.