A disseminação em larga escala da bactéria Pseudomonas aeruginosa, encontrada em lotes de produtos da Ypê, é um grave problema de saúde pública, afirmam especialistas ouvidos pela reportagem e um estudo sobre o microorganismo.

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Presente em ambientes hospitalares, a bactéria é até cem vezes mais resistente a antibióticos do que bactérias comuns. Além disso, tem uma taxa global de mortalidade que pode variar de 32% a 58% em casos graves, como infecções na corrente sanguínea ou pneumonia associada à ventilação.